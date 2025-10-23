Tabasco alista foro para impulsar el sureste del país

El Gobierno de Tabasco busca impulsar el desarrollo del sistema ferroviario para beneficio de la región sur-sureste de México; el gobernador Javier May Rodríguez, explicó que al contar Tabasco y Chiapas con estaciones del Tren Maya, se trata de una ubicación estratégica para fortalecer la formación profesional para el trabajo y el talento técnico.

Foto: Gobierno de Tabasco.

En este sentido, informó que, el próximo 30 de octubre, se reunirán en Villahermosa, especialistas, empresarios, académicos y estudiantes para reflexionar sobre el papel estratégico de ese sistema de comunicación en el desarrollo de la zona, en el Foro Nacional ICAT Ferroviario 2025.

“Se abre una oportunidad para jóvenes que quieran dedicarse al sistema ferroviario, todo lo que es servicios, desde operadores, mantenimiento, (el sector) electromecánico, técnicos”, subrayó.

El foro contará con la asistencia de representantes de los Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT) de todo el país y contempla un amplio programa que incluye conferencias magistrales, paneles de expertos en infraestructura, seguridad y logística; y mesas de trabajo.

Asimismo, el Gobierno suma los cursos de capacitación ferroviaria con especialidad en autotransporte, que brinda el IFORTAB, orientados a formar mano de obra calificada para desempeñarse en ambientes laborales relacionados al área ferroviaria.

Basados en 5 módulos, el curso de Formación Técnica ofrece a los interesados fortalecer sus conocimientos en: instalaciones fijas y materiales rodantes; topografía básica aplicada; construcción y mantenimiento a vías férreas; seguridad e higiene en el lugar de trabajo; e introducción a la logística y servicios ferroviarios.