Tren Querétaro-Irapuato, listo en 2027

Autoridades federales y estatales dieron el banderazo de inicio al proyecto del Tren Querétaro-Irapuato, el cual, en su primer tramo, tendrá una longitud de 30.3 kilómetros, con velocidades máximas de entre 160 y 200 km/h.

Foto: Gobierno de México.

Durante la conferencia de prensa se la presidenta Claudia Sheinbaum, los gobernadores de Querétaro y de Guanajuato, anunciaron, vía remota, que la obra estará lista en 2027.

“Vamos a conectar a las personas que viven en nuestro estado por supuesto con otros estados vecinos, me siento muy emocionada de que este proyecto sea una realidad. Guanajuato tiene una gran tradición ferroviaria que se remonta a 1877 sabemos que los trenes forman parte de nuestras comunidades y de nuestros municipios”, dijo la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García.

En su intervención, Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, explicó que el tren tendrá dos vías, una para pasajeros y otra de carga con velocidades máximas de entre 160 y 200 km/h.

“Con recorrido estamos marcando ahorita con el inicio de 30 km que conecta a Querétaro es el inicio de un recorrido hasta Irapuato quiere decir que también tendremos más adelante en el siguiente tramo que está en proceso de licitación una estación en Celaya, una estación en Cortázar, una estación en Salamanca y la estación de Irapuato que también es el inicio del recorrido hacia el occidente del país hacia Guadalajara”, destacó.