Cómo el bienestar impulsa la productividad y la innovación

Bertha Herrerías.

El bienestar de las personas en sus entornos laborales, sean en gobierno o en la iniciativa privada se vuelve cada vez más necesario en este mundo de carencias y estrés continuo, en donde el pesimismo crece y cada vez es más difícil encontrar espacios de calma y satisfacción.

Existen estrategias de bienestar que consisten en organizar el trabajo de la mejor forma para que la gente sea feliz. El efecto de esto es que se creará una espiral virtuosa en la que los colaboradores manifiesten alta productividad y vidas satisfactorias. Se trata de enfocarse en las personas quienes son las que incrementaran la competitividad de la organización.

Bienestar organizacional es parte de la Colección Factor Wellbeing que es una serie de cuatro libros dedicados a cada uno de los elementos del modelo BEAT. (Bienestar organizacional, Enfoque en liderazgo positivo, Ambientes positivos y Trabajo significativo).

En el Instituto del Propósito y Bienestar Integral de Tecmilenio proponen una visión integradora, respaldada por investigaciones para definir el entorno de bienestar organizacional en el que se implementan programas y servicios en donde líderes y trabajadores colaboran en conjunto para construir una cultura en la que las personas se sientan seguras, incluidas y apreciadas.

Este libro habla de cómo construir bienestar en los entornos laborables y en particular se hace referencia a prácticas documentadas en las empresas que son ejemplo de acuerdo con la forma en que los colaboradores evalúan los resultados.

Si en los organismos se adopta un enfoque sobre el bienestar integral que lo posicione como eje central de la estrategia se podrá atender las causas de manera proactiva, reconociendo que los trabajadores pueden desarrollar recursos mediante la formación y una cultura laboral de apoyo para amortiguar el impacto de las adversidades.

El bienestar debe de ser impulsado por los líderes para lograr objetivos, además de aparecer en las metas organizacionales integrado a la cultura y procesos de gestión del personal. El bienestar es, en esencia, una inversión en la experiencia de hoy para potenciar a la persona hacia un futuro en donde pueda desarrollarse a plenitud.

