Desafiando a la sequía: el liderazgo municipal en la gestión del agua

Por: Heidi Rangel Piñón*

La sequía es una realidad cada vez más severa en México, una amenaza persistente que afecta a la vida cotidiana y al desarrollo económico de nuestras comunidades. Si bien el cambio climático intensifica este fenómeno natural, la gestión del agua y las políticas públicas municipales son la primera línea de defensa para garantizar un acceso equitativo a este recurso vital.

Los municipios, al ser el contacto más directo con los ciudadanos, tienen una responsabilidad ineludible. La gestión del agua no es solo una cuestión de infraestructura; es un desafío multifacético que requiere una visión integral, desde la planificación a largo plazo hasta la concientización ciudadana.

La urgencia de actuar con datos en mano

La situación es crítica y los datos lo confirman. Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a inicios de 2024, más de la mitad del territorio nacional sufría de algún grado de sequía, afectando a más de 1,600 municipios. Esta cifra subraya la imperiosa necesidad de acciones concretas y efectivas a nivel local.

Foto: Agua ONU.

Las pérdidas por fugas en las redes de distribución son un problema grave. Cifras de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) indican que, en promedio, hasta el 40% del agua potable se pierde en fugas antes de llegar a los hogares. Esta es una ineficiencia que ningún municipio puede permitirse, especialmente en tiempos de escasez.

Estrategias municipales clave

Para enfrentar este panorama, los municipios deben implementar estrategias innovadoras y adaptadas a su realidad. Entre las más efectivas se encuentran:

Inversión en infraestructura resiliente: Es crucial modernizar las redes de distribución de agua potable y reparar fugas. La rehabilitación de plantas de tratamiento de agua residual y la construcción de sistemas de captación de agua de lluvia son inversiones estratégicas para aumentar la disponibilidad del recurso.

Es crucial modernizar las redes de distribución de agua potable y reparar fugas. La rehabilitación de plantas de tratamiento de agua residual y la construcción de sistemas de captación de agua de lluvia son inversiones estratégicas para aumentar la disponibilidad del recurso. Regulación y control: Los municipios deben establecer reglas claras para el uso del agua en actividades no esenciales. La inspección y sanción de tomas clandestinas y el uso desmedido en industrias y comercios son fundamentales para asegurar la equidad.

Los municipios deben establecer reglas claras para el uso del agua en actividades no esenciales. La inspección y sanción de tomas clandestinas y el uso desmedido en industrias y comercios son fundamentales para asegurar la equidad. Fomento de la cultura del agua: La educación es una herramienta poderosa. A través de campañas de concientización, los gobiernos locales pueden enseñar a los ciudadanos la importancia de adoptar hábitos de consumo responsables.

Un llamado a la colaboración

Ningún municipio puede enfrentar la sequía por sí solo. Es indispensable la colaboración con los gobiernos estatales y federales, así como con la sociedad civil, la academia y el sector privado. La cooperación en la planeación y ejecución de proyectos de gran escala, el intercambio de mejores prácticas y el acceso a financiamiento son pasos necesarios para construir un futuro hídrico más seguro.

El acceso equitativo al agua es un derecho humano. Al implementar políticas públicas robustas y con visión de futuro, los municipios no solo están respondiendo a una emergencia, sino que están construyendo comunidades más justas y resilientes. La sequía es un reto formidable, pero también una oportunidad para que los gobiernos locales demuestren su liderazgo y compromiso con el bienestar de sus habitantes.

*Especialista en Comunicación Estratégica y Directora y Fundadora de Typ Media. linkedin.com/in/heidirangelpiñón

