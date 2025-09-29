¿Qué tiene que ver el Paquete Económico con tu bolsillo? Todo…

Por Adrián Díaz.

Cuando escuchas la frase “Paquete Económico”, es probable que pienses: “Eso es un tema de políticos, ¿a mí en qué me afecta?”. Te entiendo perfectamente. Por mucho tiempo, este tipo de noticias parecían ajenas a nuestra realidad, pero, la verdad es que el Paquete Económico es mucho más que números y debates en el Congreso: es un documento que tiene un impacto directo y tangible en tu vida.

El Paquete Económico, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, es como el presupuesto de tu casa, pero a nivel nacional. Decide cuánto dinero recibe el gobierno (a través de tus impuestos) y en qué lo gasta. ¿Te imaginas que un año decides gastar menos en el súper para comprar un coche nuevo? El Paquete Económico hace algo parecido, pero a una escala monumental, afectando a millones de personas.

A continuación, te explico 5 razones claras por las que debes poner atención a las discusiones del Paquete Económico en el Congreso de la Unión:

1. Define el uso de nuestros impuestos

Cada peso que pagamos de impuestos, ya sea por IVA, ISR o IEPS, se convierte en parte de un fondo común. En el Paquete Económico se decide si ese dinero irá a hospitales, escuelas, seguridad pública, programas sociales o a pagar la deuda del país. Las decisiones de los legisladores determinan la calidad de los servicios que recibimos como ciudadanos.

2. Afecta lo que pagamos todos los días

Si se ajustan impuestos como el IEPS a productos específicos como la gasolina, los refrescos o el tabaco, eso se refleja directamente en el precio que pagas en la tienda. También, si se proponen nuevos impuestos, como los que se han discutido para los videojuegos o las importaciones, esto impactará tu presupuesto personal. En resumen, lo que se negocia en el Congreso termina afectando el costo de tu despensa o de tu transporte.

3. Establece el nivel de la deuda del país

El Congreso tiene la facultad de autorizar qué tanto se puede endeudar el gobierno. Un endeudamiento excesivo puede parecer una solución rápida para financiar proyectos, pero a largo plazo puede traducirse en más impuestos, mayor inflación o un recorte de servicios públicos. Estar atentos a este punto es clave para la salud financiera de todos.

4. Incide en estados y municipios

El Paquete Económico no es solo para el Gobierno Federal. Una gran parte del dinero se “federaliza”, es decir, se reparte entre los estados y municipios. Por eso, si hay cambios en el presupuesto, pueden afectar los recursos que tu gobierno local recibe para mantener las carreteras en buen estado, operar los hospitales de tu ciudad o mejorar la seguridad en tu colonia.

5. Fomenta la transparencia y rendición de cuentas

El debate legislativo es el momento ideal para que como ciudadanos exijamos a nuestros representantes que actúen con transparencia y eficiencia. Estar informados nos da el poder de pedirles cuentas y asegurarnos de que el dinero se gaste de manera justa, no para fines políticos.

En conclusión, el Paquete Económico no es un tema aburrido ni lejano. Es el documento que define el rumbo financiero del país, el que impacta los precios que pagas en la gasolina, la beca que recibe tu hijo o el hospital al que puedes acudir. Por eso, nos conviene estar atentos a cada discusión que se dé en el Congreso, porque al final del día, todos vivimos las consecuencias.

*El autor es es un periodista y experto en educación financiera, fundador de Finanzas Personales a la Carta (@fpalacarta), un medio dedicado a difundir consejos para mejorar nuestra relación con el dinero. Conduce el programa de televisión “Finanzas a la Carta” en Mexiquense TV, colabora en MVS Noticias y dirige el podcast “Negocios con Valor” del Colegio de Contadores de México.

