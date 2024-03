Al Tribunal Electoral “no le temblará la mano”: Mónica Soto Fregoso

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, aseguró que ningún grupo político les dirá qué hacer o cómo votar a ella y a sus compañeros, y “la verdad ni nos tiembla la mano ni nos doblamos, porque tenemos 30 años todos en esto”.

Foto: TEPJF.

“Tengan confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acérquense a él, pregúntennos, investiguen”, dijo, durante un encuentro que sostuvo con mujeres periodistas de diferentes medios de comunicación, en la sede de esta institución en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Me debo a la democracia, a la sociedad y, bueno, a ustedes; pero nunca un partido político ni ningún actor, ni ningún grupo de poder podrá decir, ni a mí, ni a ninguno de mis compañeros qué hacer, cómo votar. Y la verdad, no, ni nos tiembla la mano, ni nos doblamos porque ya tenemos 30 años todos haciendo esto, ejerciendo nuestra función de juzgadoras y de juzgadores”, precisó Soto Fregoso.

Las magistradas y los magistrados que integran tanto las Salas Regionales como la Sala Superior, tienen una amplia trayectoria como impartidores de justicia, expuso, “Ninguno acabamos de llegar y tenemos todo un cúmulo de sentencias en donde se atestigua que nuestro quehacer es siempre con apego a la ley, a la Constitución”.

En el jardín las jacarandas de la Sala Superior, en la Ciudad de México, las mujeres periodistas y la Magistrada Presidenta del TEPJF platicaron e intercambiaron reflexiones sobre los avances y retos de los derechos de la mujer en México, así como de las experiencias de las comunicólogas en el plano laboral.

TEPJF ajeno a la dinámica de campañas

En el marco del actual proceso electoral y la polarización política que se presenta, Mónica Soto aseguró que el Tribunal Electoral está ajeno a la dinámica de las campañas políticas.

Aclaró que el TEPJF “no es un actor político, no está en campaña, no está buscando una candidatura. El Tribunal Electoral es la última instancia, es parte de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema electoral, por supuesto, pero no podemos involucrarnos o ser parte de esa polarización”.

La fuerza, fortaleza y preparación de quienes integran esta máxima autoridad electoral del país estarás orientada a disolver, “yo digo, en lugar de resolver, disolver los conflictos conforme a la Constitución, a la Ley y a los principios que nos rigen”, destacó.

Durante el encuentro con las periodistas, la magistrada presidenta de la Sala Superior indicó que el TEPJF tendrá cero tolerancia contra la violencia política en razón de género.

“La violencia no sólo hay que pararla, también hay que ir construyendo una visión de irnos reeducando en que no vamos a tolerar la violencia política. Es cero tolerancia a la violencia política a las mujeres, es cero tolerancia. Y ante la duda, tratándose de derechos de las mujeres, yo, particularmente, maximizo”, indicó.

