Así fueron los cierres de campaña por la presidencia de la República y jefatura de gobierno

Durante el miércoles 29 de mayo, las personas candidatas a la presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cerraron sus actos de campaña con eventos alegres en los que recordaron a la ciudadanía sus propuestas y les solicitaron elegirlos este domingo 2 de junio.

Foto: Máynez, Brugada, Taboada y Gálvez en X.

Por parte de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada candidata a Jefa de Gobierno por la CDMX, acompañó a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial a su cierre de campaña en el Zócalo Capitalino.

Brugada, abrió el evento y agradeció que se llenara el Zócalo, por lo que sostuvo que el domingo 2 de junio se llenarán las urnas a favor del movimiento de la Cuarta Transformación. “Aquí, una y otra vez, hemos derrotado a los que se resisten a la transformación”.

Por su parte, Sheinbaum resaltó que es necesario construir el segundo piso de la Cuarta Transformación en México, razón por la que creó el ejercicio Diálogos por la Transformación, con el que planea hacer crecer su proyecto. “De que vamos a ganar, vamos a ganar”.

Entre los puntos de su plan de trabajo, se enlistan: gobierno honesto; mantener la división entre el poder económico y político; gobierno austero; libertad de expresión, movilización, reunión y prensa; respetar la diversidad política, social, cultura, género, identidad y sexual; igualdad sustantiva para las mujeres y vida libre de violencias; entre otros.

La candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz cerró su campaña en la Arena Monterrey, en Nuevo León en donde asistieron aproximadamente 10 mil simpatizantes de la candidata.

“Están muertos de miedo en Palacio Nacional, están temblando porque saben que los buenos somos más y que ya nos cansamos de sus mentiras. Tenga la certeza: Dios está con nosotros, tengan fe. Si Dios está conmigo ¿quién contra mí? ¡Viva México!”, concluyó Gálvez.

Mientras que, Santiago Taboada candidato de Va X la CDMX por la Jefatura de Gobierno concluyó con un evento en el Ángel de la Independencia, acompañado de los candidatos a las 16 alcaldías de la ciudad. “Le vamos a poner el domingo punto final a este mal gobierno”, dijo Taboada.

Finalmente, los representantes de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez y Chertorivski cerraron con un concierto-cierre de campaña nombrado “Máynez Capital Fest”, que se celebró como un festival más de música entre canciones cerveza y marihuana.

Máynez aseguró que, en estos 90 días de gira por el país, con apoyo de los jóvenes, “demostró que no es que a los jóvenes no les interese la política, sino que lo que no les interesa es su política (del gobierno tradicional)”.

