Así fueron los cierres de precampañas presidenciales

En el cierre de su precampaña por la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum de Morena, subrayó que la 4T representa la única opción en el México de hoy de prosperidad para su pueblo y de un desarrollo con bienestar.

Foto: Comunicación Social PAN, Morena, Movimiento Ciudadano.

Aseguró que ganó la precampaña, “la distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, de 20 puntos de diferencia”. Además, dijo que la oposición es el pasado y Morena, la esperanza de México.

Claudia Sheinbaum cerró su precampaña presidencial acompañada de militantes de Morena y de sus aliados del PT y del PVEM, a quienes expuso que en el periodo de precampaña recorrió 24 mil kilómetros a lo largo de los 60 días que duró esta fase.

A mes y medio de comenzar la campaña formal por la Presidencia, apuntó que en el movimiento de la transformación están unidos, fuertes y victoriosos, ya que en el encuentro estuvieron presentes todos sus simpatizantes, incluido el ex canciller Marcelo Ebrard.

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, tuvo su cierre de precampaña en Acámbaro, Guanajuato, donde afirmó que en el país se está perdiendo el valor de la vida, específicamente por la inseguridad que existe en México.

“Yo sí voy a enfrentar a la delincuencia, tengan la certeza que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz”, expuso en el encuentro con militantes del PAN, PRI, PRD y Xochilovers. Asimismo, en su mensaje exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador para que en estos nueve meses que le quedan de su mandato “se ponga a trabajar, en lugar de meterse en la elección”.

También, dijo que México no debe acostumbrarse a vivir bajo un clima de inseguridad porque eso no es vida, es subsistencia; “hoy tenemos un gobierno muy bravucón con los ciudadanos, pero bien mansito con los extorsionadores, por eso, nosotros necesitamos hacer un gobierno que realmente enfrente los problemas”, sostuvo Gálvez.

Finalmente, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez cerró su precampaña en la Explanada Cultural de Monterrey, en Nuevo León, con la promesa de que su proyecto dará la vuelta a las actuales preferencias electorales.

Álvarez Máynez dijo que su equipo replicará lo mejor del modelo del «nuevo Nuevo León» en la República mexicana. “La vieja política pensó que, sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial, pero no nos conoce, no sabe de qué estamos hechos y no conoce a las miles de personas que han encendido las redes con el fosfo, fosfo”.

El precandidato y Mariana Rodríguez Cantú, a quien señaló como pieza importante de su proyecto de nación que tiene como eje central a las mujeres, jóvenes y niños en situación vulnerable, aseguraron que “se metieron con la generación equivocada”.

También dijo que se encargaría de quitar a la delincuencia de las manos el país, en “el nuevo” México no habrá derecho de piso y no vamos a normalizar que haya mujeres desaparecidas. Los gobiernos se van a dedicar a encontrarlas y a los delincuentes los vamos a hacer que sientan el infierno en vida.

Le acompañaran Dante Delgado, presidente nacional del partido; Samuel García, gobernador de Nuevo León; Mariana Rodríguez Cantú, precandidata por la alcaldía de Nuevo León; Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey y Salomón Chertorivski, precandidato por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

