Elecciones 2025: éstas son las entidades y municipios con ley seca

El próximo 1 de junio se llevarán a cabo en el país diversos procesos electorales como la elección judicial y comicios locales en los estados de Veracruz y Durango. Durante estas jornadas, en municipios y entidades se aplicará la ley seca que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos.

Esta restricción estará vigente el próximo domingo en Veracruz y Durango, donde se llevarán a cabo las elecciones locales y judiciales; así como en Hidalgo, Yucatán, Toluca, Sinaloa, Manzanillo, Tlaxcala , Zacatecas, Escobedo, Cuernavaca, Oaxaca y San Luis Potosí.

En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que esta medida será del sábado 31 de mayo al domingo 1 de junio. En caso de no respetar la ley, se otorgará una infracción tipo C, que sancionará con una multa que va de ,as 21 a las 30 Unidades de Medida (UMA) o un arresto de 25 a 36 horas.

La UMA para este año es de 113.14 pesos. Pagar 21 UMAS corresponde a dos mil 375 pesos con 94 centavos.

Asimismo, la capital del país anunció la implementación de un operativo de seguridad, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gobierno tiene identificadas zonas de la ciudad donde se reforzará la atención.

Clara Brugada indicó que ningún servidor público del gobierno que encabeza participará en alguna actividad relacionada con la elección del Poder Judicial, ya que están impedidos por ley y convicción.

“Lo único que podrán hacer, será de manera individual y por su cuenta, los que quieran ir a votar ese día, pero ninguna otra participación en este proceso electoral”, remarcó.

Además, se acatarán todas las medidas que se aplican cada vez que se celebran elecciones, se emitirán las circulares correspondientes por medio de la Secretaría de la Contraloría, para la restricción del uso de vehículos de gobierno y otros recursos públicos.