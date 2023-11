Marcelo Ebrard se queda en Morena; llegó a un acuerdo con Sheinbaum

Después de su inconformidad en el proceso interno de Morena para la elección de representante presidencial, Marcelo Ebrard confirmó que se queda en el partido y sostuvo que se inicia una etapa de entendimiento con Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la Presidencia.

El excanciller dijo que no abandonará el partido, después de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena encontró irregularidades en la encuesta para elegir a la virtual candidata rumbo a 2024, en la que resultó victoriosa Claudia Sheinbaum.

“Ni voy a cambiar mis convicciones, ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar”, mencionó en conferencia de prensa. Además, reveló que alcanzó un entendimiento con Sheinbaum tras celebrar una reunión “respetuosa y buena”.

Dejó claro que la virtual candidata de Morena no le ha ofrecido un cargo, por lo que aún no se ha definido a qué órgano de gobierno se incorporará; “este es un acuerdo, un entendimiento político con Claudia, el objetivo es que sea reconocida no solo la fuerza de la voz o los compañeros sino de la gente que expresó su opinión, de la gente que puso en la boleta: quiero que Marcelo sea”, mencionó Ebrard.

La Comisión Nacional de Morena determinó que no hay elementos para repetir el proceso interno de Morena, en el que ganó Claudia Sheinbaum; sin embargo, reconoce que hay evidencia de prácticas indebidas por parte de simpatizantes, por lo que iniciarán los procesos de sanción correspondientes, lo cual fue celebrado por el excanciller. Marcelo Ebrard dijo que deben darles su lugar como la segunda fuerza al interior de Morena asimismo, afirmó que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el dirigente de Morena, Mario Delgado, fueron parte de las negociaciones que tuvo con Sheinbaum.

