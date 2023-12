Uno de los grandes retos en las elecciones de 2024, es la contienda de dos mujeres por la Presidencia de la república, toda vez que, en el país, aún existe una ideología machista respecto a que gobierne una mujer, comentó la senadora Patricia Mercado.

El avance de las mujeres en la política mexicana se ve reflejado, sin embargo, en diversos aspectos como en el quehacer legislativo, o, en las disposiciones de paridad de género que se han aprobado para los comicios locales y en el Congreso, expuso.

En la emisión de la serie Elecciones México 2024 del programa Soluciones para Gobernar, la senadora por el partido Movimiento Ciudadano (MC), mencionó que si bien existe la oportunidad de participar en las próximas elecciones a la presidencia, su trabajo continuará en el legislativo.

De acuerdo con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), podrán reelegirse 467 diputados y 88 senadores para 2024. El Congreso de la Unión está constituido por la Cámara Alta conformada por 128 senadores y por la Cámara Baja con 500 diputados.

“En estos 6 años de trabajo, puedo rendir buenas cuentas de la agenda legislativa que impulsé y la forma de construir los acuerdos y los consensos necesarios”, destacó Mercado Castro.

La senadora considera que en las dos últimas legislaturas las cuales fueron las primeras de la paridad de género, se notó la importancia del Poder Legislativo ya que es el que pone las reglas de convivencia, los pasos para que se mueva el Poder Judicial, los límites y las atribuciones del Poder Ejecutivo y la decisión sobre el presupuesto público.

Ruta política de Patricia Mercado

La senadora sigue interesada en permanecer en el poder legislativo, representando a MC, esperando contar con su apoyo para reelegirse en el Senado o en la Cámara de diputadas y diputados. “Esa es mi ruta política, ahí quiero estar y contribuir en la medida de mis posibilidades en el fortalecimiento del poder legislativo”, sostuvo Mercado.

Además, agradeció la confianza de quienes esperaban que sería la candidata presidencial de Movimiento Ciudadano, después de la renuncia de Samuel García; sin embargo, precisó que quiere sumarse al poder legislativo.

Asimismo, dijo que ya es simbólico que dos mujeres contiendan por la Presidencia de la república, y no es necesario que sean tres las contendientes. También, destacó que uno de los grandes desafíos en las elecciones presidenciales es que aún se tiene el pensamiento machista de que gobierne una mujer.

Sin embargo, considera que a diferencia del 2006 cuando ella contendió por la presidencia, siendo la única mujer, a estas fechas, la sociedad mexicana ya ha madurado y ahora pueden retomarse temas ambientales, feministas y de seguridad que antes eran impensables.

“En este momento las mujeres están ya en América Latina, en México, alcanzando niveles de aceptación, de legitimidad, de liderazgo que no teníamos en el 2006”, aseguró.

Mercado, considera que el reto de las candidatas presidenciales es expresar claramente cómo van a resolver todos los problemas, cuál es su agenda, cuál es su propuesta frente al feminicidio para tener un voto importante de la ciudadanía. Así como saber hablar con todos los poderes y ser democráticas.

Las mujeres han avanzado mucho con su lucha desde hace 30 años para lograr la paridad, modificaciones en reformas constitucionales y leyes; en estas elecciones, 10 mil posiciones serán para mujeres, además de la presidencia.

Desde su punto de vista, Patricia Mercado considera que las mujeres están preparadas para poder gozar y pelear por espacios políticos, además de las alianzas que se han formado para cambios legislativos y políticas públicas en el tema de violencia hacia las mujeres.

La senadora apuntó que es importante separar la división sexual del trabajo doméstico y de cuidados de los vulnerables que sigue responsabilizando a la mujer y no le permite desarrollarse libremente en competencias políticas y electorales.

“Hay que hacer un trabajo digno y con derechos plenos a las trabajadoras del hogar, porque sin el trabajo doméstico y de cuidados no se sostiene la vida”, señaló Mercado.

No obstante, la senadora resaltó que si bien hay ideologías y temas que unen a las mujeres en la política, hay muchas veces más en las que no coinciden, pero esto no las ha detenido para poder aprobar temas como el combate al acoso en el ámbito laboral y todo lo que tiene que ver con paridad.

Finalmente, Patricia Mercado dijo que uno de los grandes pendientes del Poder Legislativo es que se armonice una nueva manera de gobernar entre estados y municipios para una mejor calidad de vida a las zonas metropolitanas.

