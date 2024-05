Pedro Rodríguez Villegas cierra su campaña ante miles de simpatizantes

por | May 28, 2024 | Elecciones |

El candidato a la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza por la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, Pedro Rodríguez Villegas, consideró en su plan de gobierno el apoyo a los jóvenes, así como el impulso de la tecnología en la gestión de trámites y la cobertura de servicios para los ciudadanos.

Foto: Pedro Rodríguez en redes sociales.

El fin de semana, el candidato llevó a cabo su cierre de campaña ante miles de simpatizantes.

“Hoy estamos de fiesta, pero la verdadera fiesta se va a celebrar el 2 de junio, yo necesito que así como hoy estamos contentos, felices, salgamos a tocar puertas desde temprano. Recuerden que las elecciones no se ganan con buenos deseos, no se ganan con encuestas, no se ganan con porras, se ganan con votos”, sostuvo.

Entre las propuestas de Rodríguez Villegas se encuentra aplicar herramientas tecnológicas para facilitar trámites y servicios.

En el tema de servicios, mencionó que se trabajará en el suministro de agua, toda vez que ya se construyeron dos macrotanques, y se construirán dos más para almacenar el agua, y que corra por las redes de una manera más equitativa.

“Vamos a perforar 10 pozos más una vez que la Conagua nos autorice la perforación y ubicación de los pozos. También necesitamos modernizar la red hídrica que existe en nuestro municipio que tiene más de 40 años y es obsoleta”, destacó Rodríguez Villegas.