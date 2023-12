Reyes Rodríguez asegura que no renunciará a ser magistrado del TEPJF

Los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Mónica Soto y Felipe de la Mata le exigieron a Reyes Rodríguez renunciar a su cargo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber perdido la confianza que depositaron en él cuando lo eligieron presidente.

Foto: TEPJF.

El presidente, acusó que no le dieron tiempo suficiente para valorar su postura frente a la solicitud, dos días antes de que le exigieran de manera privada su renuncia, el 4 de diciembre, los magistrados dieron la primera muestra de que ya no apoyaban a Reyes Mondragón, porque no lo acompañaron a rendir su informe ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Felipe de la Mata acusó actos de hostigamiento por parte de Reyes Rodríguez al secretario general de acuerdos de la Sala Superior y una “extraña intervención de algunos despachos de abogados en la vida del Tribunal”. Reyes Rodríguez rechazó las acusaciones y descartó que el gobierno de López Obrador esté interviniendo en el Tribunal.

En un comunicado, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anunció que no renunciará a su encargo como magistrado, y que en sesión se pondrá a discusión si continúa como presidente.

Lee: El TEPJF rechaza el proyecto para anular los procesos internos del FAM

De acuerdo con el comunicado, el magistrado convocará a sesión pública con las cinco magistraturas para poner a consideración su permanencia en la presidencia, a fin de tener una solución colegiada.

“La construcción de una solución colegiada es la mejor salida posible para resolver nuestras diferencias”, afirmó Reyes Rodríguez. Además, dijo que ha seguido las manifestaciones de la sociedad civil en diversos medios, cuyas expresiones le han refrendado la importancia de la participación ciudadana para generar un contexto de exigencia que eleve la responsabilidad institucional de todas y todos los servidores públicos.

Te puede interesar:

Presidente López Obrador vulneró neutralidad rumbo a comicios de Coahuila y Edomex: TEPJF

El Inmujeres y el TEPJF impulsan reglas para registro de candidaturas que garanticen la participación política de las mujeres

El TEPJF rechaza el proyecto para anular los procesos internos del FAM

Escucha nuestro Podcast.