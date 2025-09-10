La identidad de las personas, contraseñas e información personal que navega en la red, podría correr el riesgo de ser usada por atacantes, para descifrarse mediante computadoras cuánticas en los próximos cinco años, indicó Claudia Rodríguez Sosa, miembro de WOMCY.

Foto: Ilse González / Alcaldes de México.

La especialista en seguridad empresarial detalló que los ciberdelincuentes logran descargar información confidencial para poder hacer uso de ella cuando se facilite el acceso a las computadoras cuánticas.

“Es un mecanismo utilizado por los atacantes actualmente. Si un atacante consigue la base de datos y la descarga en sus ambientes pero está encriptada, no la puede ver ahora, pero sí cuando sea factible “, advirtió.

En este sentido, señaló que el acceso a las computadoras post cuánticas será fácil en los próximos tres o cinco años, por lo que consideró conveniente que las empresas y personas deben de proteger aún más su información y evitar que en el futuro sea descifrada.

WOMCY es una firma de consultoría en ciberseguridad -para los segmentos educativo y corporativo, así como desarrollo profesional de mujeres junto a organizaciones públicas y privadas-, su objetivo es abordar temas de ciberseguridad mediante programas de capacitación, así como de redes de apoyo con empresas que busquen activamente la diversidad.

A través de las colaboraciones de WOMCY con empresas como Fortinet, Cisco, Microsoft AKAMAI, Google, Cybersec y la OEA se ha logrado capacitar a más mujeres en ciberseguridad.

