Ciudad Juárez reduce 76% el robo de vehículos con estrategia apoyada en tecnología

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que la disminución del delito ha sido posible gracias al trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y al uso de la plataforma Juárez Vigilante, herramienta tecnológica que fortalece la vigilancia, la prevención del delito y la capacidad de respuesta de las corporaciones.

Foto: Municipio de Ciudad Juárez.

«Más allá de los números, lo importante es explicar cómo se ha logrado esta disminución. Existe una estrategia de prevención respaldada por tecnología y por el trabajo diario de las y los elementos de seguridad, lo que hoy nos permite ofrecer mejores resultados a la ciudadanía», destacó el alcalde.

Durante junio, el municipio registró 82 robos de vehículos, una cifra por debajo de los cerca de 340 casos mensuales que se reportaban en 2018, según informó. Con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El alcalde, señaló que la reducción cobra relevancia al considerar que en la ciudad circulan más de 700 mil vehículos.

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Además de esta disminución en la incidencia delictiva, el Gobierno municipal informó que alrededor del 50 por ciento de las unidades robadas son recuperadas, lo que permite que un importante número de propietarios recupere su patrimonio.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, explicó que los resultados responden al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del programa “Juárez Vigilante”, al despliegue operativo en las calles y al seguimiento permanente de las investigaciones.

«La corporación mantiene una tasa de recuperación cercana al 50 por ciento de los vehículos robados y, además, logra la detención de alrededor de 20 personas cada mes por posesión de unidades con reporte de robo», señaló el funcionario.

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