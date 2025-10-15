Innovación en alimentos para el desarrollo comunitario: ZERO Food Innovation

La innovación en el sector alimenticio, de la mano con prácticas de sustentabilidad y la aplicación de nuevas tecnologías permiten generar ecosistemas que benefician a las comunidades en el aspecto de salud, así como en el desarrollo de economías, destacó Catalina Valencia, directora de Comunidad y Grandes Eventos en KM ZERO Food Innovation Hub.

Foto: Cortesía.

“Actualmente hay un reto en el tema de salud y nutrición, cada día tenemos más alimentos que se están produciendo, pero no son tan nutritivos como lo que necesitamos. Las personas no se están nutriendo, tenemos abundante de calorías, pero faltan nutrientes”, comentó.

KM ZERO Food Innovation Hub es un espacio que reúne empresas, startups y fondos de inversión de América Latina y Europa para impulsar la innovación, la colaboración y nuevas oportunidades en el sector de la alimentación.

“Hay esa preocupación por la salud, por reformular alimentos para que cada vez afecte menos a nuestra salud”, indicó Valencia en entrevista con Alcaldes de México.

Actualmente, uno de los aspectos esenciales en el cambio dentro de la industria, es la aplicación de nuevas tecnologías, principalmente la inteligencia artificial (IA), así como la participación de startups y emprendedores en el sector.

En el tema de la digitalización, Catalina Valencia mencionó que, con la inteligencia artificial, la tecnología se ha convertido en un gran aliado del sistema alimentario, al hacerlo más productivo.

“La IA nos va a ayudar a prever la demanda, los alimentos que se necesitan para no desperdiciarlos, sobre todo, porque actualmente, 33 por ciento de los alimentos en el mundo se desperdician”, expuso. “En América Latina vemos proyectos con IA que ayudan a predecir la demanda, a utilizar el agua en las dosis exactas.”

Es así, que, en el aspecto de sostenibilidad, las herramientas tecnológicas permiten hacer más eficiente el uso de la energía, de los recursos en general, y que se genere el menor impacto ambiental posible.

“Nosotros buscamos ayudar a que la industria entienda y encuentre más fácilmente esas soluciones. Hay gente que ya está trabajando, pero tiene que llegar a ese punto de impacto, necesita llegar al capital, o al lugar donde se tomen las decisiones”, dijo.

Hay startups y compañías en México y América Latina, que han desarrollado soluciones y herramientas para un mayor aprovechamiento de energía y en el ahorro de agua, por ejemplo.

“La IA está ayudando en combinaciones de alimentos, en ingredientes, que tengan alto valor nutricional. Se esta utilizando para preservar la vida de los antioxidantes, para evitar el desperdicio de alimentos, entre otros aspectos”, enfatizó.

The Food Tech Summit & Expo, un foro abierto para la industria

Catalina Valencia resaltó la oportunidad que dio el foro The Food Tech Summit & Expo -que se llevó a cabo en la Ciudad de México-, para el intercambio de conocimientos y experiencias entre los representantes de la industria alimentaria,

Mediante aproximadamente 55 conferencias totalmente gratuitas, testeo de productos de vanguardia, interacciones con proveedores y tomadores de decisiones, se realizó la 17a Edición de The Food Tech® Summit & Expo, quereunió a más de 22 mil asistentes, con miras a preparar a los miembros del sector hacia las nuevas tendencias de consumo, la renegociación del T-MEC y retos regulatorios.

