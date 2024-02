El ahora ex coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, renunció a su cargo y al partido, por diferencias con el líder del partido Jesús Zambrano, a quien acusó de no respetar los acuerdos firmados para elegir al representante de la candidatura por la Ciudad de México de manera democrática.

Desde la semana pasada, Espinoza Cházaro pidió priorizar las candidaturas de militantes más allá de los acuerdos con el PAN y el PRI al seno de la coalición Fuerza y Corazón por México, argumentando que los votos de perredistas tenían que ser para ellos mismos.

«La verdadera causa por la que dejo la coordinación es porque el propio Zambrano ha dicho que conmigo la interlocución es imposible, así lo ha dicho, y por ello lo mejor es retirarme, y renuncio al partido porque Zambrano me pidió pelear por la candidatura, me pidió retirarme de varias encomiendas, pero no cumplió a la palabra empeñada de que habría un método, me voy porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano», aseguró Espinoza.

El diputado expresó que continuará en la coalición Fuerza y Corazón por México en apoyo a Xóchitl Gálvez, ya que él ayudó a que se diera esa alianza y declaró que por el momento seguirá en la Cámara de Diputados como legislador independiente.

“No me voy de la campaña de Xóchitl Gálvez, me quedo en la coalición. Sólo no puedo continuar en el PRD porque ya no creo en el liderazgo de Jesús Zambrano”, sostuvo.

