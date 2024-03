Accidentes de tránsito aumentan 20% en vacaciones de Semana Santa: STCONAPRA

Expertos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) aseguraron que, en temporadas vacacionales, los siniestros de tránsito se incrementan entre 15 y 20 por ciento, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a ser precavidos al viajar.

Foto: Gobierno de Guanajuato.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportan que, en México, durante 2022 se registraron 14 mil 986 decesos por siniestros viales, lo que corresponde a 41 fallecimientos diarios; ocupa el séptimo lugar entre las principales causas de muerte y la primera entre niñas, niños y personas jóvenes de hasta 25 años.

Cabe mencionar que, STCONAPRA es la unidad administrativa de la Secretaría de Salud responsable de impulsar políticas públicas para prevenir muertes y lesiones causadas por siniestros viales, mediante campañas de comunicación y sensibilización; también realiza auditorías de seguridad vial y mejora de infraestructura.

De igual forma, capacita a responsables de los programas de seguridad vial en las entidades federativas para la implementación de puntos de alcoholimetría, sitios de vigilancia y control policial para reducir factores de riesgo.

Lee: Habrá Ley seca en estas alcaldías de la CDMX

Por ello, se recomiendan las siguientes acciones para unas vacaciones seguras:

Antes de trasladarte, analiza la opción más eficiente, priorizando desplazamientos a pie, en bicicleta, transporte público y transporte de pasajeros; sin importar tu medio de transporte, recuerda que peatones y ciclistas tienen preferencia de paso antes que cualquier vehículo.

Si decides hacer uso de automóvil o motocicleta, respeta siempre las reglas de tránsito y mantén la atención al camino; nunca obstruyas banquetas, cruces peatonales o ciclovías esto pone en riesgo la vida de peatones y ciclistas, si debes detenerte hazlo sobre el arroyo vehicular.

Respeta los límites de velocidad; si tomas no manejes; no uses distractores al conducir; todos deben usar el cinturón de seguridad, adelante y atrás; niñas y niños menores de 12 años deben viajar en un sistema de retención infantil; todos los ocupantes de motocicleta deben usar casco bien abrochado y certificado.

Te puede interesar:

Estas multas se aplicarán en CDMX y Edomex si se desperdicia agua en sábado de gloria

Semovi donará cascos certificados para la seguridad vial de motociclistas

Bedolla y CPKC acuerdan acciones para la seguridad vial de Michoacán