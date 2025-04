 Acusan a presidente municipal de Temixco por vínculos con el crimen organizado 

El ex jefe de Seguridad de Temixco, Morelos, Cristian Contreras Luna, acusó al presidente municipal, Israel Piña Labra, de buscar pactos con el crimen organizado para atentar contra la vida de la síndica y de la regidora del Ayuntamiento.

En rueda de prensa, Cristian Contreras denunció haber sido retirado de su cargo como jefe de Seguridad de Temixco por no acatar la instrucción del presidente municipal de atentar contra la vida de la síndica Graciela Cárdenas Morales y la regidora Adriana de la Cruz Castrejón, quienes aseguró tenerlo demandado por violencia política de género.

“En repetidas ocasiones me pidió que pactara con el crimen organizado para atentar contra las funcionarias. Hago un llamado a Israel Piña a que deje de acosar a las mujeres que conforman el Ayuntamiento”, dijo.

Cristian Contreras acusó a más funcionarios de desvío de recursos del Ayuntamiento y mencionó que el director de Tránsito y Vialidad, Ángel Guadarrama Reynoso, hace cobros de piso en los comercios.

“Desde el 1 de enero he trabajado día y noche dándole seguridad al municipio, ningún habitante puede señalarme de que les haya pedido dinero en alguno de nuestros operativos coordinados”, argumentó.

Ayuntamiento de Temixco se pronuncia

Al respecto, el ayuntamiento de Temixco emitió un comunicado para informar que Cristian Contreras fue retirado de su cargo debido a que no aprobó la evaluación de los controles de confianza establecidos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

“En consecuencia, como obligado a observar y respetar las leyes, y evitar cualquier tipo de acto ilegal, se ha decidido proceder con la separación del cargo y designar a un encargado provisional mientras se define al personal responsable”, se lee en el comunicado.

Sin embargo, Contreras Luna argumentó que en repetidas ocasiones Piña Labra lo condicionó para firmar documentos de desvío de recursos y convenios económicos.

“Siempre me condicionó que el podía determinar si pasaba mis exámenes y evaluaciones de control de confianza, yo los presenté el día 11 de marzo y hasta el momento no me han determinado si fui apto”, declaró.

