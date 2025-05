Asesinan a secretario del PRI en Jalisco 

por | May 13, 2025 | Seguridad |

Luis Armando Córdova Díaz, secretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, y ex diputado federal, fue asesinato la mañana de este martes en Zapopan, informó Laura Haro Ramírez, presidenta del PRI en Jalisco.

Foto: Luis Armando Córdova en Facebook.

De acuerdo a los últimos reportes, el secretario del PRI en Jalisco fue ultimado por un comando armado en una cafetería en el fraccionamiento Valle Real de Zapopan.

La presidenta del PRI en Jalisco, exigió a las autoridades abocar en una investigación pronta y transparente, a fin de esclarecer el asesinato de Luis Córdova.

“Hoy tendría que ser un día de mucha alegría, pero una vez más la violencia nos pasa factura. Con profunda tristeza les informó que mi amigo Luis Armando Córdova fue asesinado en Zapopan”, indicó en sus redes sociales.

Al respecto, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, condenó el asesinato del ex diputado federal y exigió justicia y castigo ejemplar ante los actos de violencia.

“Fue ejecutado en plena luz del día, en un acto que refleja el nivel de violencia e impunidad que se vive en México. ¡Esto no puede quedar impune! Exigimos justicia inmediata y castigo ejemplar a los responsables. El pueblo de México no merece vivir con miedo. Merece un gobierno que actúe y dé resultados”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, Moreno recalcó que durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, se han registrado más de 216 mil homicidios, por lo que exigió justicia.

“La violencia no para, la sangre no deja de correr, y el gobierno solo repite discursos huecos. México ya no aguanta más muerte, más miedo, más impunidad. Este país necesita rumbo, necesita carácter y necesita justicia”, recalcó.

En tanto, la Fiscalía del Estado de Jalisco aseguró que ya se investigan los motivos del ataque y hasta el momento se revisan las cámaras de videovigilancia donde se captaron al menos dos individuos como presuntos agresores que huyeron a bordo de una motocicleta.

“Tuvimos el reporte de una agresión directa a una persona; estamos haciendo las entrevistas, recabando información para efecto de continuar con las investigaciones”, expresó Salvador González, titular de la Fiscalía.

