Capacitan a policías municipales de Yucatán para atender crisis psicosociales

Para dotar a los policías municipales de mayores capacidades para atender situaciones de crisis psicosocial, el Gobierno de Yucatán inició la capacitación de oficiales, en una estrategia que promueve el uso de herramientas prácticas y protocolos homologados, bajo un enfoque de derechos humanos.

Foto: Gobierno de Yucatán.

La titular de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Judith Elena Ortega Canto, destacó que este esfuerzo responde a una visión de salud integral, impulsada por la administración que encabeza el Gobernador Joaquín Díaz Mena, que coloca a la persona en el centro del desarrollo.

“Hablar de salud mental es hablar de derechos humanos, de seguridad y de cohesión social. Esta capacitación permitirá una atención más oportuna, humana y efectiva en momentos de crisis, especialmente desde el primer contacto con la ciudadanía”, señaló la funcionaria.

La capacitación es coordinada por la Secretaría de Planeación, en conjunto con los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Instituto para el Desarrollo Regional y Municipal del Estado (Inderm).

El director del Instituto de Salud Mental de Yucatán, Gaspar Raúl Pérez Martínez, explicó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia de prevención y atención a la salud mental en el estado.

“Capacitar a nuestros primeros respondientes es una inversión en prevención, en cuidado comunitario y en fortalecimiento del tejido social. Solo trabajando de manera articulada lograremos comunidades más seguras, saludables y resilientes”, subrayó.

En esta primera etapa, que se llevará a cabo del 25 de agosto al 24 de octubre, se capacitará a elementos de seguridad de 57 municipios del estado.

Como sedes se sumaron instituciones educativas como el Conalep plantel Tizimín; la Universidad de Oriente, en Valladolid; el Centro de Desarrollo Educativo (CEDE) Ticul; la Universidad Tecnológica Regional del Sur, de Tekax; la Universidad Tecnológica del Poniente, en Maxcanú; el Instituto Tecnológico Superior de Progreso, el Instituto Tecnológico Superior de Motul; la Escuela Normal de Dzidzantún y la Universidad Tecnológica del Centro, en Izamal.

