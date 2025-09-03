Escudo Pakal C5 Chiapas, de SYM y Kabat One, galardonado en Premio ALAS 2025

Kabat One fue reconocida con el prestigioso Premio ALAS 2025 en la categoría de Proyectos Públicos, uno de los galardones más relevantes en la industria de la seguridad en América Latina, otorgado por la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS).

Foto: Cortesía Kabat One.

Este reconocimiento pone en evidencia el compromiso sostenido de la empresa con el desarrollo de soluciones tecnológicas enfocadas en la atención de emergencias, la participación ciudadana y la coordinación institucional.

El proyecto de SYM Servicios Integrales y Kabat One, Escudo Pakal C5 Chiapas, obtuvo el segundo puesto en la entrega de galardones; esta es la segunda vez consecutiva que la compañía recibe este honor, tras haber sido premiada en 2024, por el proyecto SITEC Michoacán.

“Este premio nos llena de orgullo, porque refuerza nuestra misión de salvar vidas mediante la innovación tecnológica. Reconoce el impacto tangible de nuestras soluciones, y subraya nuestra capacidad de integración, interoperabilidad y visión estratégica consolidada durante más de dos décadas”, agregó Niv Yarimi, Presidente de Grupo Kabat y Kabat One.

El proyecto galardonado se distingue por ir más allá de una solución tecnológica tradicional ya que integra una plataforma modular que conecta sistemas de videovigilancia, radiocomunicación, aplicaciones ciudadanas, bases de datos institucionales y centros de atención de emergencias. Esta integración asegura una operación continua, coordinada y eficiente entre autoridades estatales y ciudadanos.

Uno de los pilares del sistema es su plataforma ciudadana, que permite reportes en tiempo real a través de apps móviles, botones de pánico y sistemas de monitoreo inteligente. La centralización de la información en vistas de usuario, video y datos, y su capacidad de interoperar con sistemas preexistentes, la hacen única en su tipo.

LOGROS KABAT ONE

Kabat One fungió como el núcleo tecnológico del proyecto, desarrollando desde la aplicación ciudadana hasta los tableros de análisis en tiempo real para autoridades. La ejecución fue realizada en colaboración con SYM Servicios Integrales, responsable de la actualización de infraestructura crítica como cámaras, arcos carreteros y centros de monitoreo.

La colaboración con el gobierno estatal fue clave en el desarrollo e implementación del proyecto, priorizando la capacitación y el diseño centrado en las necesidades locales. Aunque aún no se han publicado estadísticas oficiales, los avances se miden a través de indicadores como tiempo de respuesta, número de reportes atendidos, adopción ciudadana y efectividad en la resolución de incidentes.

Con miles de ciudadanos ya beneficiándose de funcionalidades como el reporte de emergencias, seguimiento de incidentes y acceso a alertas preventivas, Kabat One reafirma su liderazgo en la transformación de la seguridad pública en México y América Latina.

Te puede interesar:

Expo Seguridad México, el referente de la industria de la seguridad

Seguridad, llave para una mayor inversión y generación de empleo en municipios: AALMAC

58% del sistema de seguridad en México requiere renovación tecnológica