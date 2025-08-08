Estados Unidos retira visa al alcalde de Nogales 

El alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, anunció que el Gobierno de Estados Unidos decidió suspender su visa, proceso administrativo que enfrenta con responsabilidad.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Juan Francisco Gim aseguró que tiene la conciencia en paz y se mantiene tranquilo, porque no se le ha encontrado una conducta indebida.

“El Gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto. Ante esas circunstancias mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz, porque no se me calificó absolutamente de nada indebido. Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón”, explicó.

Detalló que no se trata de una cacería ni de un escándalo, y continúa trabajando de forma normal y con la misma intensidad, en su oficina cumpliendo con sus deberes y asistiendo a reuniones binacionales en temas de seguridad.

“Yo les pediría no caer en confrontaciones políticas. Trabajemos unidos sin divisiones a favor de quien más nos necesita. Mi compromiso es contigo, con los hogares, con la gran frontera que estamos construyendo”, mencionó.

Esta decisión del gobierno de Estados Unidos se suma a la de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres, el pasado 11 de mayo.

El Departamento de Estado está autorizado en revocar la visa en el momento que decida, por la razón que crea pertinente y consistente con el interés público. Las causas comunes incluyen vínculos con actividades delictivas, corrupción o motivos de seguridad nacional.

