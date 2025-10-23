Éstas son las ciudades donde las personas se sienten más inseguras 

El 63 por ciento de la población de 18 años y más, en 91 ciudades urbanas, considera que vivir en su ciudad representa un riesgo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Foto: Gobierno de México.

De acuerdo con la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Culiacán es la localidad con mayor nivel de percepción de inseguridad, con el 88.3 por ciento.

La encuesta indicó que Irapuato es el segundo lugar con 88.2 por ciento de personas que se sienten inseguras, y en tercera posición está Chilpancingo de los Bravo, con 86.3 por ciento.

En contraste, las ciudades que tuvieron más bajos niveles de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, con 8.9 por ciento; Piedras Negras con 15 por ciento; Benito Juárez, 15.6 por ciento; Los Mochis con 19.2 por ciento; y San Nicolás de los Garza con 22.4 por ciento.

En este sentido, 71.7 por ciento de la población manifestó sentirse insegura al utilizar cajeros en vía pública; 64.9 por ciento indicó inseguridad en transporte público; 64.4 por ciento al caminar en las calles y 57.1 por ciento, en carreteras.

Sobre la expectativa sobre seguridad en los próximos 12 meses, 23.9 por ciento de la población aseguró que empeorará; 34 por ciento considera que se mantendrá igual y 24.9 por ciento que mejorará.

En cuanto a instituciones de seguridad pública, el 86.7 por ciento de la población consideró efectiva a la Secretaría de Marina; 83.2 por ciento a favor de la Fuerza Aérea Mexicana; 52.7 por ciento consideró efectiva a la policía estatal; y 46.8 por ciento a la policía preventiva municipal.