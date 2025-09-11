Fiscalía de Nayarit dicta fallo condenatorio a ex gobernador Sandoval 

por | Sep 10, 2025 | Seguridad |

La Fiscalía General del Estado de Nayarit dió a conocer que el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda recibió un fallo condenatorio por el delito de falsificación de documentos.

De acuerdo con el comunicado, la audiencia de individualización de sanción fue programada para el 11 de septiembre de 2025, fecha en la que el tribunal determinará la pena específica que deberá cumplir el exmandatario por este nuevo delito.

“Al ser este asunto de interés social, la institución continuará informando de manera oficial y oportuna, conforme lo que permitan las etapas policiales”, señaló la Fiscalía.

Roberto Sandoval Castañeda fue presidente municipal de Nayarit por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2011 y 2017 y desde junio de 2021 permanece recluido en el Cefereso 4, ubicado en Tepic.

El ex gobernador enfrenta procesos por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.