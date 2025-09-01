Fuerza Civil de NL fortalece seguridad en transporte público con nuevos escuadrones 

El titular de la Fuerza Civil de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que la institución policial fortalecerá la seguridad en el transporte público con dos nuevos escuadrones.

Foto: Gobierno de Nuevo León.

Tras la sesión de la Mesa de Seguridad, Escamilla Vargas dio a conocer los resultados de los Operativos Muralla y del Grupo de Coordinación Metropolitana, en donde detalló que a partir de este lunes se incorporan dos nuevos escuadrones de agentes especializados en el transporte público.

“Se trata de policías que van a trabajar como agentes encubiertos en los vagones y camiones del sistema Metro y TransMetro”, dijo.

Detalló que estos agentes trabajarán de manera preventiva para detectar riesgos, compartir información y generar inteligencia, especialmente en los delitos patrimoniales del robo a persona, así como los delitos de género, particularmente en el acoso y la violencia física y verbal contra las mujeres.

El titular de Fuerza Civil indicó que al corte del 28 de agosto el conteo general de homicidios dolosos se ubica en 48 casos, lo que implica una reducción del 70 por ciento respecto a agosto del año pasado.

“Seguiremos trabajando en este rubro que representa el desafío para Nuevo León”, refirió.

Dijo que el Operativo Muralla el cual se despliega en la zona rural para evitar el ingreso de grupos criminales a la zona metropolitana, en el mes de agosto se activó en cuatro ocasiones con 158 detenidos, y se aseguraron 44 armas de fuego, así como 56 vehículos del tipo utilitario.

En cuanto al Grupo de Coordinación Metropolitana, manifestó que se registró la detención de 217 personas, y se aseguraron 46 armas de fuego, así como 66 vehículos.