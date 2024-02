Gabriela Sodi declina contender por diputación federal del PRD por amenazas

La diputada federal del PRD, Gabriela Sodi Miranda, renunció a reelegirse por el cargo en el Distrito 12 de la alcaldía Cuauhtémoc a causa de amenazas y violencia en su contra, temiendo también por la seguridad de su familia.

Foto: Gabriela Sodi en Facebook.

A través de una carta dirigida al líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, le notificó su renuncia destacando que es irrevocable; asimismo, lamentó que no existan las condiciones para participar en la contienda, luego de ser víctima de pintas en su casa y de acoso digital.

“Aquí hay una guerra sucia en todos los ámbitos y no estoy dispuesta a enfrentarla ni a fomentarla. Es una decisión que tomo por protección a mi vida y a mi familia”, sostuvo la diputada.

Gabriela Sodi notificó que continuará con sus actividades políticas y culturales, así como con su agenda de derechos humanos y defensa de los animales; sin embargo, reiteró que la falta de una estrategia de seguridad la hizo desistir de ser candidata por el Distrito 12 en la Ciudad de México por el principio de mayoría relativa.

“Me entregaron el Distrito 12 Cuauhtémoc que ya contempla toda la alcaldía, pero no lo acepté porque no me dan condiciones de garantía, y en este momento no quiero ir a esa lucha. Se lo pedí al presidente Zambrano y el partido decidió no apoyar la doble posición en lista, entonces le agradecí al PRD, pero no pienso contender la posición que me entregaron”, sostuvo la diputada.

Actualmente, es presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, además de que es integrante de las Comisiones de Derechos Humanos y de Cultura y Cinematografía, así como en la Bicamaral de Concordia y Pacificación.

