El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, hizo un llamado a los presidentes municipales de la entidad a evitar la proliferación de unidades ilegales de transporte público, con el fin de garantizar un servicio digno, seguro, y que contribuya a la paz y bienestar de los ciudadanos.

Foto: Gobierno de Puebla.

“No se metan en el negocio del transporte, saquen las manos, se acabó la fiesta, sabemos de algunos que promueven la proliferación de unidades irregulares”, sentenció el mandatario.

Declaró que el objetivo es poner orden con apego a la ley, protegiendo a la población, seguridad en el transporte y que no se utilice para distribución de sustancias prohibidas.

Expresó que en su administración se generan iniciativas de ley que buscan la protección de la población y se promueven leyes laxas, porque dichas iniciativas no ponen orden y tampoco generan seguridad.

La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Silvia Tanús Osorio, expuso que en el primer mes de la Revista Vehicular se han atendido más de 5 mil unidades en siete municipios.

Lee: Tlaxcala y Puebla firman convenio para regular el transporte público en tramos federales

“A este ritmo de trabajo habrá condiciones de cubrir prácticamente la totalidad del padrón en tiempo y forma, para concluir en noviembre, con un ejercicio que refleja el compromiso del Gobierno de Puebla con la construcción de la paz, al fortalecer la confianza y la certeza de la población que se traslada por todo el estado”, dijo.

Respecto a los exámenes prácticos para la obtención de licencias de conducir, Tanús Osorio refirió que se han recibido 30 simuladores de manejo, ya distribuidos en los diferentes módulos y Centros Integrales de Servicios del Estado.

En cuanto a la implementación del Programa del Casco a usuarios de motociclistas, dijo que este inicie con el otorgamiento de licencias a cargo de la Secretaría de Planeación, Finanza y Administración y puntualizó que iniciarán mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública para definir las características del distintivo que se colocará en el casco para identificar al propietario.

