Grupo armado atenta contra palacio municipal de Zinapécuaro, Michoacán 

por | Oct 14, 2025 | Seguridad |

Un grupo armado irrumpió las instalaciones de la presidencia municipal de Zinapécuaro, Michoacán, con ráfagas de armas de fuego, lanzando explosivos con drones.

Foto: Ayuntamiento de Zinapécuaro.

El atentado dejó un saldo de una mujer lesionada, daños en viviendas y en la infraestructura del sistema de vigilancia C5.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. y se prolongó por aproximadamente 20 minutos. Los agresores dispararon contra la fachada del edificio gubernamental y arrojaron artefactos explosivos desde drones, práctica cada vez más frecuente en la región.

Las detonaciones también alcanzaron al menos tres domicilios particulares y destruyeron un poste con cámaras de seguridad del sistema C5.

Al respecto, el gobierno municipal condenó este suceso y solicitó inmediatamente el respaldo de las autoridades estatales y federales.

“Hacemos un llamado y solicitamos a las instituciones procuradoras de seguridad Del Gobierno de México y de Michoacán a que juntos generemos acciones reales que den tranquilidad a los habitantes del municipio”, escribieron en un comunicado.

Asimismo, reiteraron su compromiso en la construcción de la paz y bienestar social y lamentaron el hecho que perjudicó la tranquilidad de las familias.