Guerrero capacita a procuradurías municipales en derechos humanos

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Guerrero puso en marcha una jornada integral de capacitación dirigida a procuradurías municipales de protección de las ocho regiones de la entidad, la cual se desarrollará de septiembre a diciembre de este año.

Foto: Gobierno de Guerrero.

Las capacitaciones tienen como objetivo fortalecer el conocimiento del marco jurídico estatal y federal, en favor de los sectores más vulnerables.

La presidenta del DIF Guerrero, Lizbeth Salgado Pineda, reconoció el esfuerzo y compromiso de los procuradores municipales, resaltando la importancia de su participación en este proceso de especialización.

El programa permitirá a los asistentes diplomarse en justicia penal juvenil y derechos humanos dentro del marco jurídico mexicano, además de profundizar en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en los mecanismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Esta jornada de capacitación constituye un paso clave para consolidar una red de profesionales en cada municipio, capaces de brindar atención y protección a los grupos prioritarios, garantizando el respeto pleno de sus derechos fundamentales”, detalló.

Durante el evento, los procuradores municipales reconocieron el valor de esta formación integral y expresaron su agradecimiento al DIF estatal por brindar herramientas que fortalecen su labor y promueven el trabajo coordinado en favor de la niñez, adolescencia y personas mayores en la entidad.

