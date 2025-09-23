Jalisco, Colima, Zacatecas y Aguascalientes, firman convenio de identificación de personas

por | Sep 23, 2025 | Seguridad |

Para reconocer a personas fallecidas sin identificar, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha firmado convenios de colaboración con Zacatecas, Aguascalientes y Colima.

Foto: Gobierno de Jalisco.

El convenio fue firmado por Alejandro Axel Rivera Martínez, Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), y Bryant Alejandro García Ramírez, Fiscal General del Estado de Colima, institución que integra la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Los convenios firmados con las Fiscalías de los estados vecinos tienen como meta intercambiar información, lograr sinergia y mayores logros en identificación humana y posterior restitución.

“El propósito es mejorar los procesos de identificación, por las posibilidades tan grandes que existen en que haya ciudadanos de Jalisco en los estados circunvecinos, y de igual manera, en sentido contrario, hay ciudadanos de los estados vecinos que podrán estar en algunos de los Servicios Forenses de Jalisco”, añadió el Director del IJCF.

Con este convenio se implementarán planes de intervención con la ejecución de ciencias forenses multidisciplinarias como lo son la arqueología, análisis post mortem, genética forense y documentación de víctimas.

Ambas dependencias intercambiarán información forense, criminal y de contexto con fines de identificación humana.

También diseñarán e implementarán programas y procesos de capacitación, certificación y evaluación del personal que tendrá injerencia en el desarrollo de los procesos que sean objeto del convenio.

Asimismo, se mantienen acercamientos con las Fiscalías de Guanajuato, Nayarit, Michoacán y San Luis Potosí, para lograr la coordinación con los estados ubicados en la región.

