Municipio de Escobedo instala Consejo Ciudadano de Seguridad Pública

El municipio de Escobedo, Nuevo León, instaló el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, órgano de participación donde vecinos y autoridades trabajarán para fortalecer estrategias de seguridad.

Foto: Municipio de Escobedo.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, tomó protesta a los integrantes del Consejo, donde resaltó el objetivo de avanzar hacia un territorio más seguro, justo y con mayor confianza social, en sintonía con lo pactado en la actual administración.

“Sabemos que la seguridad se fortalece cuando la autoridad extiende la mano derecha de la ley y la mano izquierda del tejido social”, destacó.

Andrés Mijes aseguró que con la instalación del Consejo se reforzará el modelo de seguridad compartida, al abrir un espacio de diálogo y participación social que sume la inteligencia ciudadana a la estrategia de patrullaje, prevención, paz cívica y justicia.

Lee: Escobedo integra a 35 elementos a la policía de proximidad

En su intervención, Marco Antonio Zavala, secretario de Seguridad, explicó que este Consejo será ejemplo de participación real y corresponsable, donde cada voz contará y cada propuesta podrá transformarse en acciones concretas que fortalezcan la estrategia de seguridad.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública estará liderado por el Alcalde Andrés Mijes y contará con una mesa de trabajo plural. Como secretario Ejecutivo fue designado Felipe Canales, Secretario del Ayuntamiento, mientras que el secretario Técnico será Marco Antonio Zavala, titular de Seguridad Ciudadana.

También participarán la regidora Ivonne Moreno; Prisma Guajardo, en representación de la Organización de Vecinos; Brenda Sauceda Valverde, de la Asociación de Padres de Familia; Alan Josué Romo Santana, del sindicato; César Paz Padilla y Ricardo Ramírez Pompa, de Organizaciones Industriales y Empresariales; así como María Elena Salazar Guajardo, en nombre del Magisterio y la Comunidad Estudiantil.

Te puede interesar:

Instituto de Vivienda de NL inicia nuevo fraccionamiento en Escobedo

Anuncian tercera etapa de urbanización en Escobedo

Escobedo pide arrestos administrativos a quienes provoquen incendios