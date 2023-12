La Fiscalía de Guanajuato informó recientemente los avances de las investigaciones sobre la masacre de los 11 jóvenes de Salvatierra, en donde se dice que fue cometida por integrantes de un grupo criminal que opera en la zona sur del estado.

Foto: Captura de transmisión del Gobierno de la Ciudad de México en «X».

La madrugada del 17 de diciembre un comando armado atacó a balazos a un grupo de jóvenes en una posada en la ex hacienda de San José del Carmen, con saldo de 11 muertos y 14 heridos, las víctimas ya fueron identificadas y los cuerpos entregados a sus familiares.

En los primeros reportes, se había notificado que eran 12 defunciones; sin embargo, la fiscalía de Guanajuato aclaro que son 11. “Las investigaciones van encaminadas hacia la detención de un grupo de personas que opera en la zona”, aseguró el fiscal regional Agustín Gallardo Romero.

Todo apunta, a que el grupo criminal responsable es una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima, que se disputa la plaza con el Cártel Jalisco Nueva Generación y mantienen bajo fuego la zona, cabe mencionar que la fiscalía aún no confirma esta suposición.

A través de un video, Gallardo Romero dijo que, con base en las declaraciones de 35 testigos, la masacre fue cometida por hombres que fueron corridos de la fiesta, pero regresaron acompañados por sujetos con armas largas.

“Un grupo de personas llegó al lugar de la convivencia, por lo que varios de los asistentes les pidieron que se retiraran y se retiraron, pero regresaron acompañados de otro grupo de personas que portaban armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes”, señaló el fiscal.

Durante su conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es suficiente la versión que afirma que la masacre en Salvatierra, Guanajuato, fue porque los jóvenes no dejaron entrar a la posada al grupo armado. “Hay una versión, pero falta, falta trabajar más, no es suficiente una versión de los hechos”, dijo.

López Obrador confirmó que se está realizando un seguimiento del caso en el que fueron asesinados 11 jóvenes.

Te puede interesar:

Homicidio de jóvenes en Guanajuato, AMLO lamenta los hechos

FSPE de Guanajuato asegura más de 300 dosis de droga

SSPE y Agencia Estatal de Investigaciones de Aguascalientes detienen a presunta banda de colombianos que operaba en Zacatecas, Jalisco y Guanajuato

Escucha nuestro Podcast.