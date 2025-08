Omar Reyes Colmenares, nuevo encargado de la UIF

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó a Omar Reyes Colmenares como nuevo encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Pablo Gómez Álvarez.

Foto: Pablo Vázquez Camacho en X.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo informó que el ajuste en el organigrama responde a que Pablo Gómez Álvarez será el titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, nuevo cargo en el marco de la encuesta nacional.

Claudia Sheinbaum detalló que el nuevo cargo de Reyes Colmenares será enviado al Congreso de la Unión para su aprobación.

“Es un hombre muy inteligente, estuvo conmigo en el Gobierno de la Ciudad, primero en un área de inteligencia y luego como responsable de los centros penitenciarios. Es especialista en inteligencia y tiene un muy buen perfil”, señaló.

Lee: UIF e INE firman convenio de colaboración para intercambiar información de fiscalización

Omar Reyes Colmenares ha obtenido cargos relevantes en seguridad pública de la Ciudad de México. En 2020, asumió el cargo de director de la jefatura de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

En 2022, fue designado como subsecretario del Sistema Penitenciario, por Omar García Harfuch, en este periodo colaboró con el director del Instituto de Reinserción Social, Arturo Morell.

Realizarán encuesta sobre reforma electoral

Asimismo, la presidenta Sheinbaum informó que se realizará una encuesta nacional para conocer la opinión ciudadana sobre los principales temas que abordará la próxima reforma electoral, incluida la reducción de recursos a partidos políticos, la eliminación de diputaciones plurinominales y el futuro del Instituto Nacional Electoral (INE).

“A la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos. No hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones. Tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista”, mencionó.

Te puede interesar:

Publica Samuel García decreto para que UIFE sea independiente

Escobedo, NL, firma convenio con la UIF para combatir operaciones ilícitas

Congelar cuentas de forma inmediata atacará estructuras financieras delictivas: Santiago Nieto