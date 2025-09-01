Puebla y Guerrero fortalecen seguridad en los límites territoriales 

Los gobiernos de Guerrero y Puebla firmaron un convenio para establecer mecanismos de coordinación en materia de prevención, inteligencia, reacción inmediata y combate a los delitos.

Foto: Gobierno de Guerrero.

El acuerdo contempla la atención especial a la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas, bajo el principio de que en esta tarea no existen fronteras.

En el marco del evento donde se hizo la firma, los secretarios de Seguridad Pública de ambos estados expusieron la implementación de operativos coordinados bajo el principio de cero impunidad, con intercambio de información en tiempo real entre los C5 de Guerrero y Puebla, seguimiento permanente a través de mesas de evaluación y mayor eficacia en los tiempos de respuesta ministerial.

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, destacó que la pacificación se construye con trabajo diario y coordinación institucional, sumando los esfuerzos de las mesas de seguridad con programas sociales que atienden las causas que originan la violencia.

“La seguridad no se gana solo con patrullajes, se logra atendiendo las causas. Esta firma representa un método de trabajo permanente y evaluable, con información compartida, decisiones oportunas y resultados verificables para nuestros pueblos”, afirmó

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, resaltó que este acuerdo permite compartir la responsabilidad institucional de un tema prioritario para ambos estados: La seguridad, con acciones coordinadas y corresponsales.

El convenio también contempla la protección de corredores interestatales estratégicos, garantizando seguridad para trabajadores, transportistas, comerciantes y turistas, lo que contribuirá al desarrollo económico, la inversión y la generación de empleo.

Además, se impulsarán acciones conjuntas en materia de capacitación policial, procuración de justicia, atención inmediata a situaciones de riesgo y combate a delitos ambientales, alineadas al Programa Nacional de Seguridad Pública.