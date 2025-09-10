Semar asegura 1.6 toneladas de cocaína en Acapulco

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 1.6 toneladas de cocaína en mar abierto, en Acapulco, Guerrero.

Foto: Secretaría de Marina.

Durante los recorridos de vigilancia marítima, se identificaron y aseguraron 54 bultos tipo costalillas, los cuales al ser inspeccionados, hallaron en su interior bultos que sumaron mil 600 paquetes.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad señaló que todo lo incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien integrará la carpeta de investigación.

Las autoridades detallaron que con este aseguramiento suman más de 48 toneladas de droga asegurada en la mar durante la presente administración. Además, se evitó que alrededor de tres mil 200 millones de dosis llegaran a manos de jóvenes, lo que también representa una afectación económica a los grupos delictivos de 371 mil 800 millones de pesos.

Durante la actual administración, la Armada de México ha asegurado más de 48 toneladas de droga en operaciones marítimas.

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, reconoció la labor de la Semar y por estas acciones.

Estos dispositivos de seguridad son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se realizan para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.