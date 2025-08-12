Sheinbaum pide cambios en la FGJ Edomex tras asesinato de menor

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que debe haber cambios en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, luego del asesinato de un menor de cinco años de edad en Los Reyes. la Paz. Dijo que se está investigando los motivos de la muerte del menor y es ante este trágico hecho trágico, deben darse los ajustes.

“Se está investigando por la Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió, y que no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico y doloroso, entonces debe haber cambios para que esto no vuelva a ocurrir”, señaló la Jefa del Ejecutivo federal, en conferencia de prensa.

En este sentido, Sheinbaum añadió que la gobernadora Delfina Gómez ya está en contacto con la familia del menor, así como con Omar Harfuch, titular de la Secretaría y Protección Ciudadana.

“La gobernadora Delfina, desde el primer momento está en contacto con la familia, ayer incluso el secretario de Seguridad, Omar, habló con la familia y la está apoyando”, dijo.

El pasado 4 de agosto, un menor de cinco años fue localizado muerto dentro de una vecindad en el municipio de Los Reyes, luego de que fuera sustraído por dos mujeres que lo tomaron como garantía por un pago de mil pesos.

Hasta el momento se tienen detenidas tres personas por el crimen y las autoridades continúan investigando el caso.

