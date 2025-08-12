Tabasco y Chiapas acuerdan capacitación de corporaciones de seguridad

Los gobiernos de Tabasco y Chiapas firmaron un convenio para establecer una mesa para el intercambio de información, materializar el apoyo para la contención e investigación de delitos de impacto social, así como la mejora en la capacitación de las corporaciones de seguridad en ambas entidades.

Foto: Gobierno de Tabasco.

El acuerdo fue firmado entre Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, y Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, con el fin de instalar una mesa de diálogo técnica e interinstitucional para el intercambio de información de inteligencia que ayude a la atención de los delitos, particularmente el robo de ganado, el trasiego de armas, drogas y personas indocumentadas, así como para la identificación de bandas delictivas y generadores de violencia para su neutralización.

Además, se fomentará el fortalecimiento de las fiscalías y las secretarías de seguridad, incluyendo los procesos de depuración efectivas; se impulsará la capacitación y coordinación en el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión; así como el mejoramiento del marco legal de actuación en sentencias efectivas para cerrarle el paso a la impunidad.

Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, detalló que en materia de seguridad se ha avanzado, pero aún falta mucho trabajo para recuperar la confianza ciudadana, luego de que la delincuencia cruzara la frontera de las autoridades y se diera una colusión, por lo que actualmente hay esfuerzos para seguir recuperando la paz y fortalecer a las instituciones.

“Se le hace mucho daño a la población cuando se colude la autoridad, es un retroceso como el que vivimos en Tabasco, se le hizo mucho daño a nuestro estado y a sus habitantes”, dijo.

En su intervención, el gobernador de Chiapas reconoció que este engranaje continuará dando resultados en los municipios chiapanecos que colindan con Tabasco. En ese particular, agradeció que la Guardia Nacional redoble su presencia en las carreteras de ambas entidades.

“De nuestra parte, siempre vamos a estar en la coordinación. Tenemos varios municipios que colindan con Tabasco y lo que queremos es fortalecerlos, en sus actividades económicas y turísticas que se llevan entre ambos estados”, mencionó.

