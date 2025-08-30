Tijuana y Firs Cash firman convenio en prevención de delitos

El municipio de Tijuana y la empresa First Cash firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de establecer medidas para la prevención del delito; así como evitar que la empresa celebre contratos y comercialice artículos que pudieran ser de procedencia ilícita.

Ismael Burgueño, presidente municipal de Tijuana, explicó que a través de este convenio se busca intercambiar información para el diseño de políticas públicas, programas, estrategias y acciones en materia de prevención y persecución de delitos, así como estar en constante comunicación para conocer los resultados que se obtengan.

“Para nosotros es muy importante ser parte de este convenio, estoy convencido que esto les dará la confianza por la cercanía que se está generando con la autoridad y porque de esta manera, nos podrán ver como sus aliados, trabajar juntos tanto al gobierno como a la iniciativa privada nos dará buenos resultados en todos los sentidos, sea cual sea la ruta que tomemos siempre será en beneficio de la ciudadanía”, aseveró.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, José Alejandro Avilés Amezcua, indicó que alianzas como estas pueden apoyarse en todos los esquemas de seguridad para lograr la prevención. Sostuvo que con este convenio la dependencia a su cargo asume el compromiso con First Cash y con su personal.

En su intervención, el representante legal de la empresa First Cash, Manuel Matadamas Ceballos, agradeció el interés de la actual administración, para trabajar de manera conjunta, en acciones de prevención del delito, mismas que llevarán a resultados tangibles en la seguridad de la ciudadanía.

En la firma del convenio también estuvieron el secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León; el consejero jurídico, Alejandro Rivero Huerta; el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Ranier Falcón Martínez; la directora técnica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Evelyn Peñafiel Guerra.

