Alcalde de Piedras Negras se somete a examen antidoping

El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez González, se sometió a un examen para detectar drogas en su cuerpo, luego del polémico cuestionamiento que vivió durante una conferencia de prensa.

Foto: Jacobo Rodríguez en Facebook.

A través de un video difundido en redes sociales, Rodríguez González declaró que decidió someterse a esta prueba debido a que el tema se salió de control y decidió frenar la avalancha de ataques en su contra.

Declaró que su intención era cambiar la narrativa luego de su reacción altanera a la pregunta de la periodista, quien le pidió que se realizara una prueba y compartiera los resultados con la ciudadanía.

Con cámaras, el alcalde de Piedras Negras y sus funcionarios ingresaron al laboratorio, se realizaron la prueba y compartieron el resultado,el cual fue negativo de opiáceos, metanfetaminas, cocaína, anfetaminas y marihuana.

“No puedo permitir que se dañe mi prestigio ni el de mi administración. Espero que podamos cambiar la narrativa”, declaró el funcionario tras dar a conocer el resultado negativo.

Alcalde busca profesionalizar servicio público con pruebas antidoping

Rodríguez González indicó que presentará una iniciativa en el Congreso de Coahuila para que la prueba antidoping sea obligatoria y periódica para todos los alcaldes, secretarios, regidores e incluso el gobernador.

Detalló que el objetivo es institucionalizar un mecanismo de control que contribuya a preservar la confianza ciudadana y la credibilidad de las autoridades.

El funcionario argumentó que esta medida sería un paso para profesionalizar el servicio público, aunque reconoció que su propuesta surgió en un contexto de confrontación mediática. “Tenemos que cambiar el enfoque; no se trata de un ataque personal, sino de una política que fortalezca a las instituciones”, afirmó.

Te puede interesar:

Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, acuerdan reforzar seguridad en las zonas limítrofes

Tabasco, CDMX y Coahuila, con la tasa más alta de desocupación

Coahuila y Gobierno Federal acuerdan estrategias de protección civil