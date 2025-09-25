Alcalde de Toluca pide licencia de 15 días por asuntos familiares

El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, pidió licencia hasta de 15 días para ausentarse de su cargo, bajo el argumento de atender un asunto familiar, a partir del 24 de septiembre.

Foto: Ayuntamiento de Toluca.

Por unanimidad, el Cabildo de Toluca aprobó la petición de Ricardo Moreno, sin solicitar más explicaciones emitidas por el edil.

“Que esta solicitud que hoy presento es con el único propósito de atender un asunto de carácter familiar y que requiere de mi presencia, a efecto de que se me autorice ausentarme hasta por un periodo de 15 días, contados a partir del 24 de septiembre del año en curso”, expresó el presidente municipal.

El edil indicó que gran parte de su familia se encuentra en el extranjero y requiere salir del país, por lo que quiere hacerlo con total transparencia para la atención adecuada de estos asuntos.

Lee: Toluca instala Consejo Municipal para avanzar hacia una urbanización sostenible

En este sentido, añadió que esta decisión fue tomada con la mayor responsabilidad y con el deseo de que no se preste a ninguna especulación.

En su ausencia, Justo Núñez, secretario del ayuntamiento, asumirá el cargo en el despacho del gobierno de Toluca.

Ricardo Moreno tomó protesta formal del cargo el 1 de enero de este año, y hasta el momento no se había separado de su cargo, aun con la muerte de su suegro hace unos meses.

Te puede interesar:

Toluca firma convenio para la creación de un Atlas Digital de Arbolado Urbano

Alcalde de Toluca firma convenio de colaboración con el IMPI para crecimiento local del municipio

Congreso del Edomex analiza la creación de seis municipios