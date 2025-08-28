Congreso del Edomex analiza la creación de seis municipios

La Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios de la LXII Legislatura mexiquense dio a conocer que comunidades de seis municipios ingresaron solicitud para que se les eleve a esta categoría.

Foto: Congreso de Edomex.

Los diputados Román Cortés y Ernesto Santillán Ramírez, del Partido del Trabajo (PT), concordaron en que estos procesos se llevarán a cabo con apego a derecho, mediante imparcialidad, legalidad y paz social.

Hasta el momento se han recibido solicitudes de Santiago Yeche, en Jocotitlán; Ixhuatepec, en Tlalnepantla; San Pablo de las Salinas, en Tultitlán; San Matías Cuijingo, en Juchitepec; Tequialco, en Temascalapa; y Santa Catarina Ayotzingo, en Chalco.

Lee: Municipios de Edomex piden al Gobierno Federal solucionar apagones en la región

Al respecto, Román Cortés indicó que se procederá a una revisión minuciosa sobre los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria de las Fracciones 25 y 26 del Artículo 61 de la Constitución estatal, para determinar la viabilidad de las solicitudes, considerando aspectos demográficos, políticos, sociales y económicos.

En cuanto a las solicitudes de resolución de conflictos limítrofes, se admitieron las solicitudes del municipio de Tequixquiac contra Hueypoxtla; de Temoaya contra Otzolotepec; de Xonacatlán contra Lerma; de Jaltenco contra Zumpango; de Jaltenco contra Nextlalpan; de Jaltenco contra Tultepec; de Jilotzingo contra Atizapán de Zaragoza; de Otzolotepec contra Temoaya (dos peticiones); y de Otzolotepec contra Xonacatlán.

Te puede interesar:

Diputados de Edomex aprueban penas de hasta 10 años de prisión por violencia vicaria

Proponen crear Fiscalía especializada para la atención de maltrato animal en Edomex

Diputados de Edomex aprueban sanciones por violación a menores