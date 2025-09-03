Alcalde de Torreón anuncia nuevos cargos en su administración

por | Sep 3, 2025 | Ciudadanía |

El presidente municipal de Torreón, Coahuila, Román Alberto Cepeda González, entregó siete nombramientos de las principales áreas de administración municipal.

Foto: Román Alberto Cepeda en Facebook.

Se trata de Eduardo Olmos Castro, como secretario de Ayuntamiento; Javier Lechuga Jiménez, tesorero; Oscar Luján Fernández, controlador; Martha Alicia Faz, directora de Tránsito y Vialidad.

Además, Marcelo Valdés Quintanilla será director de Desarrollo Económico; Guillermo Martínez Ávila, director de Turismo; y Eduardo Terrazas Ramos, director general del Implan.

Al realizar la toma de protesta de los nuevos cargos, el alcalde de Torreón declaró que estos mandos son parte fundamental de una decisión con el ejecutivo estatal que fue tomada con responsabilidad y compromiso.

En este sentido, declaró que ya no hay cambios considerados y reconoció que si se necesitan, se tendrán que hacer, porque estos cargos serán de más trabajo y menos política.

“Hoy, el compromiso es llevar a Torreón a su máxima expresión en cumplimiento y responsabilidad; hay una ruta y una meta a donde llegar”, manifestó.

Asimismo, reiteró el compromiso conjunto con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, desde una concepción ideológica al pertenecer al mismo partido político.

“Se tomaron acuerdos sobre estos cambios y también sobre seguridad, obras públicas, programas sociales, entre otros rubros”, mencionó.

