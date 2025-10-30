Anuncian extensión de la ruta gratuita de Monterrey

El gobierno de Monterrey anunció la extensión en 56.4 kilómetros de la Regio Ruta, el servicio de transporte urbano municipal gratuito. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, detalló que se incorporan los recorridos F y G. El F, denominado Macroplaza-Sierra Ventana-San Ángel.

Dichas rutas tendrá un trayecto total de 20.1 kilómetros, con destinos como el Tec, Alfonso Reyes, Parque Canoas y avenida San Ángel; y el G: Cedros-Hospital Universitario-Obispado, recorrerá 17.6 kilómetros y pasará por la Universidad Valle de México, la Facultad de Medicina, y el Metro Hospital.

“La extensión de este servicio obedece a la solicitud de los regiomontanos y a estudios puntuales que continúan realizando la dirección técnica la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible”, dijo De la Garza.

El edil agregó que se busca trasladar a las personas a un menor costo y así se planea continuar con este servicio, en beneficio de los habitantes.

“Es un apoyo a la economía familiar de Monterrey, además, es una forma de trasladar a más gente con menos vehículos, es decir ayuda, es un apoyo para la movilidad de la ciudad, es un apoyo también en la calidad de vida porque nos ha permitido que la gente pase menos tiempo en el transporte público”, mencionó.

Además, la administración firmó un convenio de colaboración con empresarios de transporte de pasajeros para impulsar el desarrollo de infraestructura vial y de servicios públicos municipales, con el objetivo de ofrecer un entorno más ordenado, funcional y seguro para los usuarios.

“Es una obra importante para la ciudad de Monterrey, será una obra importante también para los usuarios del transporte y también será una obra importante para dar una buena imagen a la ciudad de Monterrey ahora con el Mundial 2026”, explicó el mandatario.

