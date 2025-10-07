Con una inversión de 17 billones de dólares, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda anunció el desarrollo del proyecto Green Corridors en el Nuevo León GovLab.

Foto: Gobierno de NL.

En el marco del North Capital Forum, dijo que, el Mandatario estatal expuso el plan logístico que busca impulsar el desarrollo regional en la zona fronteriza.

“Es un viaducto de 250 kilómetros de la ciudad de Monterrey a Laredo, que ya cuenta con permiso de la Casa Blanca, que ya cuenta con permiso estatal y es un proyecto de 17 billones de dólares de los cuales 11 son del lado mexicano”, indicó al participar en una mesa redonda.

“Es decir, estamos arrancando el quinto año y según nuestra sumatoria estatal ya vamos por 101 billones de dólares de inversión, eso es un récord de récords para nuestro estado”, apuntó García Sepúlveda.

El Gobernador señaló que proyectos como este han sido posible, debido a que su administración ha apostado 180 mil millones de pesos en obra pública estatal, a lo que se suman 150 mil millones de pesos por parte de la federación, que en conjunto alcanzan los 300 mil millones de pesos, lo que trae una derrama económica nunca antes vista, generación de empleo y mejores ingresos.

“Algo que nos ha ayudado mucho es la logística, obtener un plan como la logística que tiene Texas que planean las carreteras con 30 años para dar seguridad jurídica a las inversiones. En Nuevo León en este sexenio arrancamos siete nuevas carreteras, ya terminamos cuatro”, mencionó.

Con Green Corridors se busca mejorar la operación de los corredores comerciales a través de nuevas tecnologías, transporte sostenible y logística verde.

