Anuncian Semana Nacional de Salud Pública

El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Ramiro López Elizalde, informó que, del 6 al 13 de septiembre, se llevará a cabo la Semana Nacional de Salud Pública 2025.

Con esta campaña, el Gobierno Federal prevé llegar a 20 millones de personas para promover acciones de prevención y atención temprana de enfermedades.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que el objetivo de la Semana Nacional de Salud Pública es promover hábitos y entornos saludables en todas las edades, así como prevenir e impulsar la participación comunitaria.

“Los objetivos son promover hábitos y entornos saludables en todas las edades, prevenir enfermedades, impulsar la participación comunitaria. Este año buscamos un alcance de 20 millones de personas, con más de 30 mil acciones de salud pública en todo el país”, dijo.

Las actividades de la Semana Nacional incluyen ferias de salud, talleres educativos, detecciones oportunas, acciones en escuelas, en centros de trabajo y en espacios públicos.

Además, esta campaña tiene un enfoque equitativo, priorizando a comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y niños de zonas rurales.

Asimismo, se dará prioridad a enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, y enfermedades renales, así como la vacunación infantil.

En el desglose de actividades sobresalen la alimentación saludable, como ya se comentó, la reducción de refrescos y comida chatarra.

La promoción de la actividad física, la importancia de la salud sexual y mental, y la prevención de violencia y acciones ambientales como la reforestación y el saneamiento básico.

