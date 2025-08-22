Puebla entrega más de un millón de medicamentos a centros de salud

El Gobierno de Puebla anunció la entrega de más de un millón 700 mil medicamentos a todos los centros de salud y hospitales de la entidad, como parte de las Rutas de la Salud.

Durante el banderazo de salida, el gobernador Alejandro Armenta, detalló que se cuenta con 33 unidades vehiculares de 1.5 toneladas que recorrerán 150 rutas para abarcar 579 centros de salud en las 13 regiones médicas operativas del estado.

“Deben saber que nuestra presidenta, con el humanismo que le caracteriza, ha dado una instrucción contundente, ningún medicamento tiene que estar guardado en los almacenes y con ello evitar que falten medicamentos en las clínicas”, puntualizó.

Hasta el 23 de agosto, se distribuirá un paquete de 96 claves validadas para la atención de pacientes, con un total de 33 mil 350 piezas por cada paquete. En conjunto, se alcanzará un suministro superior a 1.73 millones de piezas, lo que representa un crecimiento del 70 por ciento respecto al volumen entregado la semana anterior.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el compromiso de los 23 gobernadores que forman parte del sistema IMSS-Bienestar y afirmó que esta acción responde directamente al reclamo social de acceso pleno y equitativo a medicamentos.

El mandatario estatal estuvo acompañado por el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez, así como por los secretarios de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; por personal médico y por el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco.

La distribución ya inició en centros de salud y continuará en hospitales, incluidos los oncológicos, como parte de un nuevo modelo nacional de abasto.

