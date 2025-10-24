Cancún Travel Mart impulsa competitividad turística en El Caribe mexicano

Autoridades y empresarios del sector hotelero en Quintana Roo buscan impulsar la competitividad del turismo en la región del Caribe mexicano, así como la atracción de inversiones, a través del Cancún Travel Mart.

Foto: Gobierno de Quintana Roo.

“Este evento es un espacio de confianza, es un espacio de alianzas, de visión compartida, es reflejo del talento, de la perseverancia de quienes trabajan todos los días para que Quintana Roo siga siendo ese ejemplo de competitividad y desarrollo con sentido humano”, indicó Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.

Con la presencia de más de 500 delegados, 200 empresas y representantes de 27 países, el Gobierno de Quintana Roo inauguró la 37 edición del Cancún Travel Mart.

Organizado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, que preside Rodrigo de la Peña Segura, este Travel Mart reúne los días 22, 23 y 24, a compradores y proveedores de más de 20 países de América, Europa y Asia, convirtiéndose en ejemplo nacional para el cierre de citas efectivas de negocios.

La gobernadora Lezama Indicó que además de sol, playas, historia, cultura, conservación ambiental, también hay gastronomía, con más de 20 restaurantes que ya están en la Guía Michelín, que garantiza la excelencia de la cocina con sabor caribe-mexicano.

Refirió que Quintana Roo será puerta de entrada al Mundial de Fútbol, con el único aeropuerto que tiene conectividad con todas las sedes mundialistas. El 40% de los casi 5 millones de aficionados que llegarán al país lo harán a través del Caribe.

Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, destacó que el Cancún Travel Mart ha sido reconocido por la Secretaría de Turismo como el evento más importante del país.

En tanto, la presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña, destacó la importancia que tiene este evento en la generación de oportunidades, empleo y bienestar para la gente.