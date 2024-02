Ciudadanos exigen voto libre y respeto a las instituciones en Marcha por la Democracia

Miles de ciudadanos acudieron este domingo 18 de febrero al Zócalo de la Ciudad de México para manifestarse a favor del voto libre, así como el respeto a la democracia y las instituciones.

Convocados por agrupaciones civiles, los asistentes externaron su inconformidad con el gobierno Federal, y diversas situaciones que se han presentado recientemente. Consignas como, “nuestra democracia no se toca” y “voto libre”, se escucharon a lo largo del evento.

Lorenzo Córdova, ex presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) fue el orador central en la concentración, en la que también se recordó que “el INE no se toca”.

“El nuestro es un país que arrastra muchos problemas: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad son graves asuntos que no sólo no hemos resuelto, sino que siguen siendo pendientes que agravian y que incluso se agravan”, aseguró durante su discurso.

Dijo que, actualmente, si bien hay muchos “riesgos que amenazan” a la ciudadanía, México es un país en donde las ciudadanas y ciudadanos son los que deciden.

“Con nuestro voto libre (decidimos) quienes nos gobiernan y representan, los que premiamos o castigamos en las urnas a los buenos o a los malos gobiernos. Hoy contamos con instituciones que nos protegen frente a los abusos del poder, incluso del de las mayorías autoritarias, y ante las cuales podemos defender nuestros derechos”, sostuvo.

“Y somos nosotras y nosotros, las y los ciudadanos de este país, los que logramos esas conquistas en las últimas décadas y por eso es a nosotros a quienes nos corresponde defenderlas frente a los intentos por desmantelar lo que hemos construido. Por eso estamos aquí reunidos”, aseveró.

Agregó que, ante los riesgos que enfrenta la democracia, y los intentos para vulnerar las condiciones que permiten tener elecciones libres, para desmantelar las instituciones, es que los ciudadanos hicieron oír su voz, su inconformidad.

Lorenzo Córdova alertó, así, sobre las recientes reformas propuestas que amenazan la independencia de las instituciones garantes de la democracia y advirtió sobre el acoso constante hacia organismos como el INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señaló, asimismo, que la manifestación no era con una intención política o partidista.

“Que quede claro, no estamos aquí reunidos, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, para apoyar o criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición; es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos alcanzado”, puntualizó.

