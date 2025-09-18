Clara Brugada anuncia comité de solidaridad para las víctimas de la explosión en Iztapalapa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se comprometió a garantizar la reparación integral del daño a las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP, en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, con la creación de un comité.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Dicho comité estará integrado por representantes de la ONU, la UNAM, Cruz Roja, sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

Luego del accidente, 30 personas continúan hospitalizadas en 10 nosocomios de la Ciudad de México, mientras que una menor fue trasladada al Hospital Shriners Children’s, en Texas, Estados Unidos. Asimismo, 33 ya fueron dadas de alta y, hasta el momento, se reporta el fallecimiento de 20 personas.

Brugada anunció la creación de un comité de solidaridad con las víctimas de la explosión del Puente de la Concordia, que tendrá como finalidad recibir y administrar donaciones económicas de forma transparente.

El Gobierno de la Ciudad ha desplegado una red de servidores públicos para dar acompañamiento directo a cada familia afectada, otorgando apoyos emergentes en alimentación, hospedaje, atención en salud mental y asesoría jurídica.

En su intervención, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que las investigaciones mostraron que la pipa de gas LP involucrada en la explosión venía de Tuxpan, Veracruz, en donde cargó el combustible, y se dirigía a una gasera en la alcaldía Tláhuac; que cuando circulaba por la carretera México-Texcoco tomó una salida para incorporarse a la autopista México-Puebla, y que al entrar en la curva el vehículo perdió el control para impactarse contra el muro de contención exterior, lo que provocó un segundo choque con el muro interior, donde volcó.

“Tras el impacto, el contenedor presentó un golpe en su parte frontal izquierda con una fractura de aproximadamente 40 centímetros, de donde se fugó el combustible; el diámetro de expansión de la nube de gas fue de 180 metros, área en la que se generó la chispa que derivó en el incendio”, detalló.